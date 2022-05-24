Венгрия предложила не обсуждать эмбарго на российскую нефть на ближайшем саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не обсуждать эмбарго на российскую нефть на ближайшем саммите Европейского Союза, который пройдет в конце мая.

По мнению главы венгерского правительства, нет смысла поднимать тему запрета на экспорт энергетической продукции из РФ, пока среди лидеров ЕС нет согласия.

Такими сведениями поделилось издание Financial Times. Журналисты портала смогли ознакомиться с содержанием письма, которое Орбан прислал главе Европейской Рады Шарлю Мишелю.

"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров при отсутствии консенсуса было бы контрпродуктивным. Это лишь привлечет внимание к нашим разногласиям, не давая при этом шансов решить проблему. Я предлагаю не поднимать этот вопрос на ближайшем Совете ЕС", — написал Орбан.

Саммит Евросоюза пройдет с 30 по 31 мая. На нем будет обсуждаться шестой пакет санкций против Российской Федерации, в который входит нефтяное эмбарго. Переговоры на этот счет ведутся длительное время, но консенсуса нет из-за позиции Венгрии.

Крупнейшая венгерская энергетическая группа уже готова отказаться от российской нефти. А Евросоюз, по данным СМИ, рассматривает постройку нефтепроводов в Венгрию ради принятия эмбарго. Однако Будапешт стремится решить все проблемы с поставками перед утверждением шестого пакета ограничений. Тем временем Европа продолжает ежедневно высылать РФ миллиард евро в качестве оплаты за энергетическую продукцию.