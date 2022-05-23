Байден заявил о готовности защищать Тайвань военным путем

США готовы к военному ответу на возможное использование Пекином силы против Тайваня, заявил президент Джо Байден на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

Американский лидер напомнил о соответствующих обязательствах Вашингтона.

По словам Байдена, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». «Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статуса кво не произошло», — сказал он.

Вашингтон придерживается «политики одного Китая», но это не значит, что «у Китая есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул Байден. По мнению, президента, этого и не произойдет.

Независимость Тайваня признают несколько государств, США в их число не входят. В 1954 году Вашингтон подписал с Тайванем договор о взаимной обороне. Он перестал действовать в 1979 году после расторжения дипломатических отношений, но на смену ему пришел американский «Закон об отношениях с Тайванем», который также предполагает оборонительную помощь со стороны Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности Тайваню.

В апреле Китай объявил о масштабных военных учениях в морском и воздушном пространстве у острова из-за «серьезных неверных сигналов», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен после этого пообещал обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой возможной агрессии, в том числе со стороны Китая. Секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй в ответ призвал Вашингтон к осмотрительности в словах и действиях, «чтобы не нанести серьезного ущерба отношениям между Китаем и США». Власти КНР подчеркивают, что «тайваньский вопрос» — внутреннее дело Китая.

27 апреля Пекин выразил Вашингтону протест из-за пересечения американским эсминцем Тайваньского пролива. ВМС США заявили, что корабль совершил «обычный транзит» через пролив в соответствии с международным правом.