США обеспечат безопасность Швеции в процессе ее вступления в НАТО

Соединенные Штаты выразили готовность обеспечивать безопасность Швеции на период рассмотрения ее заявки на вступление в НАТО, если таковая поступит, заявила шведский министр иностранных дел Анн Линде.

"Естественно, я не собираюсь вдаваться в подробности, но я абсолютно уверена, что теперь у нас есть американские гарантии", - сказала Линде шведскому телевидению в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Интерфакс.

Как она объяснила, гарантии заключаются в том, что если Россия "предпримет какие-либо действия против Швеции, которыми она угрожает", то США не оставят их без ответа. Однако это, по словам Линде, "не те конкретные гарантии безопасности, которые вы можете получить, являясь полноправным членом НАТО".

В заявлении госдепартамента США, опубликованном после встречи, говорилось, что Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона политике НАТО по приему новых членов, но о гарантиях безопасности в нем не упоминалось.