Власти Мали объявили о разрыве оборонного соглашения с Францией

Мали разрывает соглашение в сфере обороны с Францией, объявил в телеобращении официальный представитель правительства полковник Абдулае Майга, который в 2017 году был премьером страны.

По его словам, малийские власти «с сожалением отмечают серьезное ухудшение» отношений с Францией и наблюдают «вопиющие нарушения» суверенитета республики со стороны французских военных, передает France24. В частности, заявил Майга, Франция несколько раз нарушала воздушное пространство Мали.

Полковник напомнил о том, что в июне прошлого года Франция, с 2013 года проводившая в африканской стране операцию против боевиков, решила сократить там свой воинский контингент, а в феврале — вывести войска из Мали, передает РБК.

Бамако уведомил Париж о прекращении соглашения, которое было заключено в 2014 году, днем в понедельник, 2 мая.

Елисейский дворец объявил о выводе французских военных с территории Мали 17 февраля. Страну до конца июня покинут участники французской антитеррористической операции «Бархан» и миссии «Такуба», в которой задействованы несколько других европейских стран. Решение было принято «из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали».

Отношения Парижа и Бамако ухудшились на фоне сотрудничества Мали с российской стороной. В сентябре 2021-го глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что малийские власти обратились к одной из российских частных военных компаний (ЧВК) за помощью в борьбе с терроризмом. Лавров подчеркнул, что российское правительство не имеет отношения к ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что представителей российских вооруженных сил в Мали нет.

Вскоре после этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о намерении ввести санкции против ЧВК Вагнера. 13 декабря ограничения против ЧВК и связанных с ней лиц принял Евросоюз. Несколько дней спустя власти Канады, а также Франция, Германия, Великобритания и 11 других стран ЕС выпустили заявление о том, что наемники ЧВК Вагнера развернуты в Мали. Бамако это отрицает и настаивает, что в стране находятся только российские инструкторы, задача которых — усиление возможностей сил национальной обороны.