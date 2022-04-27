Последнее обновление: 27.04.2022 10:08

Украина сообщила о 400 изнасилованных на оккупированных территориях

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на временно оккупированных территориях российские военные изнасиловали 400 детей и взрослых.

Денисова рассказала, что потерпевшие обращаются в Офис Уполномоченного. От насилия страдают дети, женщины и даже мужчины.

Звонки на "горячую линию" уполномоченного по получению психологической помощи начали поступать, когда в конце марта украинские военные начали освобождать города Киевской области и жители смогли спокойно выйти из подвалов. Люди признавались, что стали жертвами сексуального насилия со стороны военных РФ.

Людмила Денисова отметила, что с 1 по 14 апреля Офис омбудсмена получил около 400 обращений об изнасиловании, и они продолжают поступать.

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