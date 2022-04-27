В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

В китайской провинции Хэнань зафиксировали первый в Китае случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 (подтип вируса гриппа А).

Об этом сообщает China Times со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР, передает РБК.

Заболевшим оказался четырехлетний мальчик. В доме, где живет ребенок, разводили цыплят, кроме того, недалеко от его дома обитают дикие утки, указали в госкомитете. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.

По предварительной оценке экспертов, вирусом гриппа H3N8 заражаются птицы, он прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H38 находили у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, отметили в ведомстве.

Специалисты считают, что данный случай является единичным, в связи с чем широкое распространение вируса является крайне маловероятным.

В феврале прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. Попова также отметила, что H5N8, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку. При этом опрошенные РБК эксперты заявляли, что опасность распространения птичьего гриппа есть, но вероятность этого невысока, и Россия готова к таким вспышкам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди ранее заражались вирусами подтипа A (H5N1), A (H7N9) и A (H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипа A (H1N1), A (H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа. Инфицирование людей происходило преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой, однако исключалась передача этих вирусов от человека к человеку.