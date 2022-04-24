Последнее обновление: 24.04.2022 08:56

Генсек ООН переговорит с Эрдоганом перед встречей с Путиным

Категории: Турция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за день до встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба ООН.

Встреча Гутерриша и Эрдогана состоится 25 апреля в Анкаре. На следующий день генсек ООН приедет в Москву, где встретится с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РБК.

28 апреля Гутерриш приедет в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



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