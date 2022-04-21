В Латвии будут лишать гражданства за поддержку военных преступлений России

Сейм Латвии поддержал срочные поправки в Закон о гражданстве, предусматривающие возможность лишать гражданства за поддержку военных преступлений.

Как сообщается на сайте Сейма, лица, поддерживающие военные преступления или другие международно-наказуемые преступления против другого демократического государства, могут быть лишены латвийского гражданства, передает УНИАН.

"Лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим действия, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие демократии, территориальной целостности, суверенитету и независимости государств или конституционному строю. Это также можно будет сделать в случаях, когда лицо участвовало в вышеуказанных действиях", - говорится в сообщении.

Также сегодня Сейм принял заявление, в котором признает геноцидом военные преступления России на территории Украины.

Действие обновленного закона о гражданстве будет распространяться на тех, кто будет поддерживать войну, развязанную Россией против Украины. Информация о том, что лицо совершило любое из этих действий, будет предоставлена органами национальной безопасности. Оспорить и обжаловать решение можно, но это не приостановит его действие.

Объясняя мотивацию такого решения, в Сейме отмечают, что латвийское гражданство не должно сохраняться за лицами, которые осуществляли и поддерживали деятельность, несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства и ставящую под угрозу территориальную целостность демократий.

Delfi отмечает, что гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть, гражданство могут отнять у тех, кто имеет двойное гражданство. Сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, останутся гражданами этой страны.