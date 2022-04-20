Отношения США и Саудовской Аравии ухудшились до критической точки

Отношения США и Саудовской Аравии, которые и так находились «на самом низком уровне за последние десятилетия» после убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году, достигли «критической точки».

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники, политические разногласия между двумя странами обострились после начала российской военной операции на Украине. Саудовская Аравия не отреагировала на запрос США нарастить добычу нефти, чтобы добиться снижения цен на мировом рынке. Тем самым, пишет газета, Вашингтон хотел добиться «подрыва финансирования» российской операции.

Теперь США отказались от этой просьбы, а хотят только, чтобы Саудовская Аравия «не делала ничего, что могло бы повредить усилиям Запада на Украине», сообщил высокопоставленный американский чиновник. По словам источников в Эр-Рияде, Соединенные Штаты опасаются, что королевство будет более тесно сотрудничать с Россией или Китаем.

Вашингтон и ранее призывал Эр-Рияд нарастить добычу нефти. В сентябре прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом задал тому вопрос об убийстве Хашкаджи. Это разозлило кронпринца, он накричал на Салливана и заявил, что США «могут забыть о своей просьбе».

В Совете национальной безопасности заявили, что Салливан не обсуждал с принцем Мухаммедом добычу нефти и на встрече «никто не кричал». В посольстве Саудовской Аравии в США заявили, что за последние десятилетия между двумя странами было много разногласий по разным вопросам, но отношения остаются прочными. Там добавили, что встреча советника президента США с кронпринцем прошла «в уважительной атмосфере», передает РБК.

Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и писал для The Washington Post. Он пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства.