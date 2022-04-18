Европарламент уличил Ле Пен и ее соратников в растрате более €600 тыс.

Европарламент намерен взыскать с кандидата в президенты Франции, лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ее соратников €617 тыс., после того, как членов партии обвинили в незаконных тратах.

Как сообщает РБК со ссылкой на AFP, непосредственно Ле Пен обвиняют в растрате €137 тыс. Речь идет о тратах, предположительно совершенных, когда Ле Пен была депутатом Европарламента.

Накануне французское издание Mediapart опубликовало статью, в которой сообщило со ссылкой на доклад Управления по борьбе с мошенничеством ЕС, что Ле Пен и трех других членов «Национального объединения» подозревают в растрате денег из бюджета Европарламента. В докладе говорится, что средства тратились на внутренние цели партии: покупку рекламной продукции, а также вина для партийного конгресса в 2014 году, оплату транспортных расходов и проживания в гостинице. В целом, расходы, которые приводит Управление по борьбе с мошенничеством, относятся к периоду с 2007 по 2014 год.

«Их неоднократные преднамеренные действия в течение ряда лет [...] и их ненадлежащее поведение, учитывая уровень их обязанностей и ответственности в Европейском парламенте, представляют собой достаточные основания для того, чтобы предполагать серьезные нарушения со стороны этих четырех бывших депутатов [Европарламента]. Их поведение и несоблюдение правил означает, что они должны нести ответственность за свои серьезные нарушения», — говорится в докладе. Он был передан в суд.

Представитель Ле Пен в комментарии Mediapart отверг обвинения и указал на то, что расследование учитывало период до 2017 года, однако доклад появился в публичном поле только сейчас.