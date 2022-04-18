Саудовская Аравия заставила президента Йемена сложить полномочия

Саудовская Аравия вынудила президента Йемена Абеда Раббо Мансура Хади сложить полномочия и передать их руководящему совету.

Сейчас глава государства фактически помещен под домашний арест, сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

В начале апреля Хади передал все свои полномочия на переходный период президентской руководящему Совету, в который вошли восемь политических лидеров.

О создании Совета объявили по итогам межждуеменских консультаций в Эр-Рияде. В ходе этих переговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена документ с положениями о передаче полномочий совету.

Теперь президент Йемена под домашним арестом в своей резиденции в Эр-Рияде без доступа к телефонам. Нескольким йеменским политикам разрешено посещать Хади. Бывший пресс-секретарь Хади со своей стороны заявил, что отстранение президента от власти - это нарушение Конституции Йемена.

На полях переговоров среди йеменских политиков в Эр-Рияде на прошлой неделе наследный принц Мохаммед бин Салман, повседневный лидер Саудовской Аравии, представил господину Хади письменный указ о делегировании своих полномочий совету, по словам представителей Саудовской Аравии и Йемена.

Саудовские чиновники, которые поддерживали правительство Йемена в его борьбе против повстанцев-хуситов, союзных с Ираном, пригрозили обнародовать то, что, по их словам, является доказательством коррупции, якобы совершенного господином Хади, когда они пытались заставить его отказаться от власти