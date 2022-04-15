Литва создает новый военный полигон

Парламент Литвы одобрил создание нового военного полигона в юго-восточной деревне Руднинкай, использовав ускоренную процедуру.

Обустройству полигона было придано государственное значение, и уже в мае солдаты смогут приступить к тренировкам, сообщают литовские СМИ.

"Создание полигона Руднинкай является одним из основных приоритетов укрепления Вооруженных сил Литвы. Я рад, что перед угрозой мы можем мобилизоваться и срочно реализовать проекты, на которые иначе ушло бы как минимум пять лет", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Территория полигона включает в себя части трех заповедников. Минобороны и Минприроды должны следить за ситуацией в этих заповедниках.

На территории полигона также находятся 48 частных земельных участков, которые будут изъяты в "порядке изъятия земли для общественных нужд". Владельцы получат возмещение.