Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, вотум поддержали 174 члена парламента из 342 депутатов.

Проголосовавшие оппозиционеры обвинили Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и в коррупции, пишет Dawn.

До голосования по вотуму недоверия спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку. Он объяснил это тем, что «не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана».

Члены парламента Пакистана собирались вынести вотум недоверия премьер-министру 3 апреля. Однако, тогда вице-спикер парламента отклонил проведение голосования. Кайсер заявил, что оно противоречит статье 5 конституции, передает РБК.

После попытки парламента вынести премьеру вотум недоверия президент Ариф Алви в тот же день распустил Национальное собрание.

В ответ оппозиция заявила, что отказывается покидать парламент и организует сидячую забастовку. 7 апреля Верховный суд Пакистана признал «противоречащим конституции» решение о роспуске Национального собрания и отмене голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны.

До 2022 года в Пакистане голосования о вотуме недоверия действующему премьер-министру проводились дважды, но не приводили к его отставке. Так, в 1989 году оппозиция намеревалась добиться ухода с поста главы правительства Беназира Бхутто, а в 2006 году — Шауката Азиза.