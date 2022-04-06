США не будут присутствовать на встречах G20 в случае участия России

США откажутся от участия в саммитах G20, на которых будет присутствовать Россия, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в среду.

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, согласна с ним, что Россия не может быть business as usual ни в одном из финансовых институтов. Он попросил исключить Россию из G20, и ясно дал понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если будут присутствовать россияне", — заявила Йеллен.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы добиться от Индонезии исключения российского президента из списка участников предстоящей встречи двадцатки, или по крайней мере осуждения его вторжения в Украину.

Кроме того, по данным агентства, Белый дом рассматривает возможность отказа Байдена от участия в предстоящей встрече.