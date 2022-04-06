США, Британия и Австралия договорились работать над гиперзвуковым оружием

Австралия, США и Великобритания начнут совместную работу над созданием гиперзвукового оружия в рамках оборонного партнерства AUKUS, говорится в трехстороннем заявлении лидеров стран, опубликованном на сайта британского правительства.

В заявлении также говорится, что стороны будут работать над созданием средств противодействия гиперзвуковому оружию и средств радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, Вашингтон, Лондон и Канберра расширят усилия по обмену информацией и сотрудничеству в области оборонных инноваций, передает РБК.

«Эти меры запланированы как дополнение к нашим усилиям по углублению сотрудничества в киберсфере, области искусственного интеллекта, области квантовых технологий и дополнительных возможностей в сфере подводных аппаратов», — говорится в заявлении. Страны также пообещали привлекать в дальнейшем к этой работе союзников и партнеров.

О том, что президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявят о совместной разработке гиперзвукового оружия ранее во вторник сообщала Financial Times. Газета писала, что страны намерены противостоять растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.