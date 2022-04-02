США отменили пуск межконтинентальной баллистической ракеты из-за России

США отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы не допустить эскалации отношений с Россией в ядерной сфере, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВВС США.

Первоначально запуск ракеты был назначен на 3 марта. Однако 2 марта стало известно, что военные отложили пуск. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать, «что у США нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы», утверждал представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон хочет продемонстрировать, что США являются «ответственной ядерной державой». Кирби также добавлял, что в это «напряженное время» США и Россия должны «держать в уме риск просчета и предпринимать шаги для снижения такого риска».

Сейчас пуск Minuteman III отменен, сообщила Reuters представитель ВВС США Энн Стефанек. По ее словам, решение было принято по тем же причинам, что и 2 марта. Следующий пуск баллистической ракеты состоится позже в этом году, пишет агентство.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III — ключевой элемент стратегического вооружения США, отмечает Reuters. Ракета имеет дальность полета более 9,6 тыс. км и двигается со скоростью около 24 тыс. км/ч.