В агентстве нацбезопасности Болгарии нашли российских шпионов

Специализированная прокуратура Болгарии начала расследование в отношении Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) по подозрению в работе сотрудников агентства на российские спецслужбы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BNT.

Сотрудники Специализированной прокуратуры провели рейд в ДАНС в столице страны Софии. По данным источников, в рейде также участвовали сотрудники контрразведки.

По словам премьер-министра Кирилла Петкова, подозреваемые шпионы работали против улучшения отношений Болгарии и Северной Македонии.

"То, что мы сейчас расследуем, и ДАНС усердно работает – это достаточно большая сеть агентов в Болгарии – российская сеть – которые, как мы видим, сейчас работают на разные интересы. Часть того, что мне уже сообщили, это то, что у нас есть российские агенты, которые работают против хороших отношений между Болгарией и Республикой Северная Македония. Российский интерес был сосредоточен на том, чтобы у Западных Балкан не было европейского будущего", – заявил Петков.

Это уже второй подобный скандал в Болгарии через месяц. 2 марта контрразведка вычислила генерала запаса, который шпионил в пользу Кремля.