Япония снова будет называть Курильские острова незаконно оккупированными Россией

Правительство Японии вернет в ежегодный дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии" формулировку "незаконно оккупированные" в отношении Курильских островов. Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что формулировка «незаконно оккупированные» в отношении этих территорий появится в документе впервые с 2003 года. В проекте Синей книги дипломатии-2022 также будет указано, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии, чего не было в документе с 2011 года.

Такой шаг Токио отражает его отход от политики примирения в отношении Москвы.

Документ, который разрабатывает министерство иностранных дел Японии, будет опубликован в конце апреля после одобрения правительством.