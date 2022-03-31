Главу французской военной разведки уволили из-за Украины

Глава французской военной разведки генерал Эрик Видо досрочно покинет должность из-за того, что его ведомство не смогло предоставить руководству Франции достаточно данных о намерении России начать военное вторжение в Украину.

Об этом сообщают источники газеты L'Opinion, а также агентства AFP и издания France Info, передает РБК.

О своей отставке генерал узнал из электронного письма, отправленного в среду, 30 марта. Видо уволили из-за «недостаточного информирования» и «плохой осведомленности по теме», пишут издания со ссылкой на военные источники.

По данным AFP, информация об увольнении высокопоставленного офицера появилась несколько дней назад. Ожидалось, что Видо назначат на другую должность, чего в итоге не произошло.

В начале марта, вскоре после начала российского военного вторжения в Украину, начальник французского Генштаба генерал Тьери Буркхард признал в интервью Le Monde, что французская разведка, в отличие от американской, ошиблась в своих прогнозах относительно планов Москвы.

Видо возглавлял военную разведку, которая подчиняется Генеральному штабу, семь месяцев. На эту должность его назначили летом 2021 года. Ранее он руководил Командованием специальных операций (Commandement des Operations Speciales, или COS) Франции.