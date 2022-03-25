Финляндия отменяет пассажирские поезда в Россию

Финский оператор VR Group сообщил об отмене пассажирского железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией поездами Allegro с 28 марта.

В воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится только утренний поезд Allegro, а дневной поезд AE786 отменяется. В воскресенье оба запланированных рейса выедут из Санкт-Петербурга в Хельсинки, сообщается на сайте компании.

"До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель заключалась в том, чтобы обеспечить возвращение финнов в Финляндию. За эти недели люди, желавшие уехать из России, успели покинуть страну.

Теперь, согласно контролю госсобственности, продолжать эксплуатацию Allegro больше нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы временно прекратим движение", - прокомментировал Топи Симола, директор по пассажирским перевозкам.

В четверг министр Тютти Туппурайнен, отвечающая за руководство госкомпаний, направила в железнодорожную компанию VR письмо, в котором утверждалось, что движение поездов Allegro является "не соответствующим задачам", сообщает Yle.

Накануне российская госкомпания "Российские железные дороги" попала в списки санкций США и Британии. Оператором Allegro является совместное предприятие VR и "Российских железных дорог" Karelian Trains.