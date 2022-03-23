Последнее обновление: 23.03.2022 15:12

НАТО развернет боевые группы в четырех восточных странах Альянса

Категории: НАТО

енеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил в среду, что лидеры Североатлантического альянса на саммите в четверг согласуют создание четырех новых боевых групп в странах восточного фланга. Об этом генсек НАТО сказал на брифинге в среду в преддверии саммита.

"Первым шагом будет развертывание четырех новых боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - заявил Столтенберг.

"Я ожидаю, что лидеры согласятся усилить позицию НАТО во всех сферах, при этом значительно усилив восточную часть альянса на суше, в воздухе и на море", - отметил Столтенберг.

Он сказал, что с новыми боевыми группами и существующими силами в странах Балтии и Польши у НАТО будут восемь многонациональных группировок вдоль восточного фланга Альянса, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг также сообщил, что саммит лидеров НАТО согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

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