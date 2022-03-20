Япония требует от Индии четкой реакции на развязанную РФ войну в Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснил своему индийскому коллеге Нарендре Моди, что вторжение России в Украину пошатнуло "основу международного порядка", и, по его убеждению, Индия должна четко отреагировать на это.

Индия и Япония - участники Четырехсторонние диалога по вопросам безопасности (QUAD), политики и структуры безопасности, в которую также входят США и Австралия. В то же время Индия-единственный член QUAD, который не осудил вторжение, сообщает Reuters.

"Любое одностороннее изменение статус-кво силой не может быть прощено ни в одном регионе, и необходимо искать мирное решение споров на основе международного права", - сказал Кисида после встречи с Моди.

В то же время Моди воздержался от прямых комментариев по Украине, но отметил, что геополитические инциденты "создают новые проблемы", передает УНИАН.

Индия воздержалась от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН с требованием вывести войска РФ из Украины.