Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram

Федеральный верховный суд Бразилии постановил остановить работу мессенджера Telegram в стране, передает Globo.

Запрос на блокировку отправляла федеральная полиция. Постановление суда уже начали получать цифровые платформы и интернет-провайдеры. Среди них Algar Telecom, OI, Sky, Live Tim, Vivo, Net Virtua, GVT и другие, отмечает CNN Brasil. Если они не выполнят требование по блокировке, им грозит штраф до 100 тыс. реалов в день (2,053 млн руб.).

Суд принял такое решение после того, как Telegram проигнорировал требование о блокировке профилей, распространяющих ложную информацию, пишет Globo. В их числе был блогер Аллан душ Сантуша — один из ближайших союзников президента Жаира Болсонару. Он находится под следствием по делу о распространении фейковых новостей и нападении на судей.

Полиция указала суду на то, что Telegram «печально известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными и полицейскими органами в нескольких странах». Из-за этого мессенджер становится площадкой для распространения контента «с последствиями в криминальной сфере», отметило ведомство.

Глава Верховного суда Бразилии Александр де Мораес подчеркнул, что Telegram не выполнила предыдущие судебные решения и проявила «полное неуважение к бразильскому правосудию». Работа мессенджера несовместима с конституционным порядком Бразилии, сказал он.

Основатель компании Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с проблемой пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом Бразилии, передает РБК.

«Похоже, у нас возникла проблема с пересылкой электронных писем между нашими корпоративными адресами в Telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа», — заявил Дуров.

По его словам, в конце февраля компания выполнила решение суда по поводу удаления незаконного в Бразилии контента, вынесенного ранее, и в ответ предложила в будущем отправлять запросы на специальный адрес электронной почты.

«К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян, потому что Суд использовал старый адрес электронной почты общего назначения в дальнейших попытках связаться с нами. В результате мы пропустили его решение в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление», — указал основатель Telegram.

Дуров также попросил суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней, чтобы позволить Telegram исправить ситуацию, «назначив представителя в Бразилии и создав основу для быстрого реагирования на будущие насущные проблемы».