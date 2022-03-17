Президент Франции Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе.

«Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте», - заявил Макрон.

Накануне глава Комитета по обороне и международным делам французского Сената Кристиан Камбон в прямом эфире заявил, что у Франции практически нет запаса боеприпасов, а имеющегося количества хватит на три-четыре дня полномасштабных боевых действий.