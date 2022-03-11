Правительство Словакии одобрило размещение войск НАТО

Правительство Словакии приняло решение разместить в стране более 2000 военнослужащих НАТО в рамках инициативы усиления обороноспособности восточного фланга Альянса.

Батальон усиленного передового присутствия (EFP) должен состоять из 600 солдат из Чехии, 200 голландцев, 100 поляков, 400 американцев и 700 немцев.

Решение правительства еще предстоит утвердить парламенту, сообщает «Европейская правда».

Силы EFP были основаны после аннексии Крыма с Россией и уже присутствуют в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.