Facebook и Instagram разрешили пользователям угрожать российским военным

Американская Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, временно разрешила пользователям соцсетей в некоторых странах публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным, которые участвуют во военном вторжении в Украину.

Подобные призывы разрешены и в отношении Путина и Лукашенко, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в своем Twitter опубликовал скриншот рассылки, из которой следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию». При этом там подчеркивается, что подобные призывы в отношении мирных россиян не допускаются, пишет РБК.

Временное разрешение касается пользователей из России и Украины, а также Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.