В мире число заражений коронавирусом превысило 440,64 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 440641800 (+1765150 сутки) по данным Worldometer на 6:17 3 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5993043 (+9001) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 61540184 (-294101) человека, из них 75859 (+1086) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 373108573 (+2050250) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80770604 (+50699) случаями заражения, Индия – 42944761 (+6162), Бразилия – 28842160 (+30995), Франция – 22840306 (+57697) и Великобритания – 19029321 (+44017). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 219237, Германия – 198457, Вьетнам – 110301, Россия – 97455, Япония – 61843. Беларусь (2169) – на 51 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 979725, Бразилия – 650052, Индия – 514419, Россия – 353230 и Мексика – 318531. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1778, Россия – 784, Мексика – 382, Индонезия – 376, Бразилия – 335. Беларусь – на 56 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 923432 случая заражения коронавирусом и 6506 смертей.