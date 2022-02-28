Хакеры Anonymous взломали более 300 официальных сайтов РФ

Международная хакерская группа Anonymous взломала более 300 сайтов, принадлежащих правительству РФ, государственным медиа и банкам, а также сайты ведущих банков Беларуси, в том числе Беларусбанк, Приорбарк и Белинвестбанк.

«В общей сложности за двое суток (по состоянию на вчерашний день - ред.) было «положено» 300 сайтов, принадлежащих правительству РФ, государственным медиа и банкам. Большинство из них офлайн», - сообщили хакеры в твиттере.

Anonymous также слили в сеть базу данных Сбербанка России и "положили" сайт Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Мы "кладем" финансовую и правительственную российскую киберсистему, пока они продвигаются со своими войсками в Украину", - сообщили Anonymous.

Ранее международная хакерская группа Anonymous взломала сайт Чеченской республики.