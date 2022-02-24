Латвия на несколько лет запретила ретрансляцию каналов "Россия" и "Россия 24"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сообщает Delfi, ретрансляция канала "Росcия" запрещена на пять лет, а канал "Россия 24" не будет транслироваться в течение четырех лет. Ретрансляция TV Centr International запрещена на три года.

Решение было принято в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.

Ранее президент Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию в Латвии российских федеральных пропагандистских каналов.

"В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация", - заявил Левитс.