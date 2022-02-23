Байден заявил о переброске военных США в Европе в страны Балтии

США перенаправят в страны Прибалтики своих военных, которые уже находятся в Европе, сообщил президент Джо Байден.

«Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников — Эстонии, Латвии и Литвы», — сказал Байден.

По словам американского президента, это целиком оборонный шаг и у США нет намерений сражаться с Россией, передает РБК.

Как сообщает Reuters, США отправят в Балтийский регион 800 солдат пехоты в и до восьми истребителей F-35 к нескольким участкам вдоль восточного фланга НАТО.

"Этот дополнительный персонал перемещается, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдерживать любую потенциальную агрессию против стран-членов НАТО и тренироваться с силами страны-хозяина", - сказал высокопоставленный чиновник из обороны США, добавив, что ни одна из новых сил не поступало из Соединенных Штатов.

Кроме того, США отправят 32 ударных вертолета AH-64 Apache в Балтийский регион и в Польшу с мест в Европе.