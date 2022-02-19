НАТО повышает готовность войск в ЕС на случай войны в Украине

В связи с напряженностью в отношениях с Россией Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Тод Уолтерс резко сократил сроки повышения уровня боевой готовности для нескольких десятков тысяч военнослужащих, входящих в состав Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).

Согласно информации из кругов НАТО, Силы быстрого реагирования НАТО в будущем должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение всего 7 дней, а не 30-ти, как это было ранее, передает DW.

В отношении других воинских частей немедленно вступает в силу так называемый период "уведомления о перемещении", составляющий 30 вместо 45 дней. Таким образом, НАТО еще больше усиливает свое сдерживание России.

Несколько недель назад главнокомандующий уже сократил срок "уведомления о перемещении" для объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). И теперь входящие в нее солдаты должны быть готовы к отправке в кризисную зону в течение максимум пяти дней.