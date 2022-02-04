Последнее обновление: 04.02.2022 12:25

США начали перекидывание дополнительных войск в Европу

Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу на фоне эскалации напряжения из-за сосредоточения российских войск вблизи украинских границ.

Десантники армии США в четверг поднялись на борт самолета, чтобы вылететь из военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине. Около 1700 военнослужащих, преимущественно из 82-й воздушно-десантной дивизии, отправятся в Польшу, а еще 300 - в Германию, сообщает Reuters.

Соединенные Штаты заявили в среду, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию будут перемещены 1000 находящихся в Европе американских военных.



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