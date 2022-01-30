Канцелярия президента Чехии уничтожила секретный доклад о взрывах во Врбетице

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана "по ошибке" уничтожила секретный документ чешской Службы безопасности и информации (BIS) о взрывах боеприпасов на складе во Врбетице, в которых власти Чехии обвиняют российские спецслужбы.

В субботу, 29 января, об этом сообщили государственная радиовещательная компания "Чешское радио" и издание Respekt со ссылкой на "хорошо осведомленные источники".

По их сведениям, об уничтожении доклада стало известно, когда криминалисты решили проверить, не получали ли доступ к секретному документу посторонние люди. В ответ на этот запрос, пишут "Чешское радио" и Respekt, сотрудники администрации президента Земана сообщили, что доклад "был уничтожен по ошибке". Как отмечается, это могло произойти в конце ноября прошлого года, передает DW.

По данным журналистов, в секретном документе, в частности, объяснялось, почему полиция подозревает в причастности к взрывам агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, известных также под псевдонимами Петров и Боширов и, по версии британских следователей, причастных к отравлению "Новичком" Сергея Скрипаля.

После публикации "Чешского радио" об уничтожении документа канцелярия Земана опубликовала официальное сообщение. В нем эта информация прямо не опровергается и не подтверждается, однако говорится, что "с 29 ноября по 1 декабря 2021 года были уничтожены секретные документы прошлых лет, более пятисот единиц (...) в соответствии с действующим законодательством".

Офис Земана получил доклад о взрывах во Врбетице в апреле прошлого года - незадолго до того, как правительство Андрея Бабиша опубликовало информацию о произошедшем и разразился дипломатический скандал, приведший к резкому ухудшению отношений между Чехией и Россией.

В середине апреля 2021 года чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице, которые произошли в октябре 2014 года. В розыск были объявлены предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшего ГРУ) с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В результате Прага выслала 18 российских дипломатов, которых она объявила сотрудниками ГУ Генштаба ВС России. В свою очередь, Москва заявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Болгария в конце апреля объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.