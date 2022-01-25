В Буркина-Фасо военные распустили правительство и закрыли границы

Военные Буркина-Фасо распустили правительство и Национальную ассамблею, а также закрыли границы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии.

Военные объявили по телевидению о военном перевороте в стране, сообщает AFP в Twitter. Президента Рока Марка Кристиана Каборе свергли. Он пережил попытку убийства.

В заявлении мятежного подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибы, зачитанном военными, говорится, что переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности». Оно было сделано от имени организации «Патриотическое движение за защиту и восстановление» (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration; MPSR), в которую входят все воинские подразделения, сообщает РБК.

Военные объявили, что президент не способен объединить нацию для противостояния вызовам.

Ранее Reuters сообщал о задержании Каборе вечером 23 января, после перестрелки у его резиденции в столице страны Уагадугу. Его отвезли на одну из армейских баз.

По данным RFI, военные потребовали отставки главы государства и попросили правительство выделить дополнительные средства для борьбы с терроризмом.

До этого в лагере Сангуле-Ламизана началась перестрелка. Там расположены Генеральный штаб армии и тюрьма, среди заключенных которой есть солдаты, участвовавшие в попытке переворота в 2015 году. Стрельбу открыли и в казармах в лагере Гийома Уэдраого, а также на местной авиабазе. В столице отключили мобильную связь и ввели комендантский час.