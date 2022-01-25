Пентагон заявил о готовности перебросить в Европу 8,5 тыс. военных

Пентагон повысил готовность войск из-за ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

«Часть войск в США и за их пределами привели в состояние повышенной готовности по решению министра обороны Ллойда Остина», — сказал Кирби.

Речь идет о 8,5 тыс. военных, которых США готовы в короткие сроки перебросить в Европу, если «потребуется». Они будут быстро перемещены в регион по просьбе НАТО или «в других ситуациях». Пока решение об их отправке не принято, добавил представитель Пентагона, передает РБК.

Кроме того, глава Минобороны принял решение сократить сроки переброски военных с десяти до пяти дней в некоторых случаях.

Как писала The New York Times, президент США Джо Байден не исключает переброску войск в страны Прибалтики и Восточной Европы. Тогда речь шла о количестве военнослужащих от 1 тыс. до 5 тыс. и о передислокации авиации и кораблей, а в случае ухудшения ситуации — об отправке до 50 тыс. военных.

24 января НАТО объявило о переброске войск, кораблей и авиации в Болгарию, Румынию и Литву. Так, Дания направляет фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет корабли, которые должны присоединиться к военно-морским силам альянса, и не исключает переброску истребителей в Болгарию. Франция готова направить в Румынию войска под командованием НАТО. Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию, а корабль ВМС и несколько наземных подразделений примкнут к силам оперативного реагирования НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также допустил, что альянс дополнительно разместит боевые группы. При этом он указал, что НАТО — оборонительный союз, он не угрожает России или другой стране, а «размещение сил согласовано национальными комитетами и необходимо для усиления безопасности в Европе». По его словам, страны НАТО открыты к диалогу с Россией и призывают ее к деэскалации.