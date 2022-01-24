В Брюсселе протесты против ковид-ограничений переросли в беспорядки

В столице Бельгии в воскресенье, 23 января, прошла массовая акция против ковид-ограничений, собравшая около 50 тысяч человек.

Начавшись мирно, протесты обернулись беспорядками после того, как некоторые из демонстрантов стали бросать в полицейских камни и запускать петарды. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Столкновения между протестующими и силами правопорядка произошли в Европейском квартале (районе, где расположена основная часть брюссельских офисов ЕС). На какое-то время некоторым полицейским пришлось укрыться от нападавших на близлежащей станции метро. По данным властей, задержаны около 70 человек, трое полицейских и 12 демонстрантов доставлены в клиники с травмами, их жизнь вне опасности, передает DW.

Во время беспорядков была разбита стеклянная дверь на входе в резиденцию Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В тот же день глава европейской дипломатии осудил "бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней манифестации в Брюсселе". В своем микроблоге Twitter он также поблагодарил полицейских за их работу.

Днем ранее массовые протесты против ковид-ограничений прошли в Германии. Более 7500 человек вышли на улицы в Дюссельдорфе, около 5500 - во Фрайбурге, более двух тысяч в Регенсбурге и Ансбахе. Демонстрации состоялись и в других городах. В целом акции прошли мирно, в некоторых местах они сопровождались перепалками между противниками и сторонниками коронавирусных ограничений.