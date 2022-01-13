Восемь стран лишили права голоса в ООН за неуплату взносов

Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа—Новая Гвинея и Вануату лишись права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженности перед организацией.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

Согласно уставу организации, право голоса страны-члена приостанавливается, если ее задолженность равна или превышает сумму взносов, которые она должна была уплатить за предыдущие два года.

Однако, если непогашенный долг считается «вызванным условиями, не зависящими от члена», ассамблея может разрешить этой стране продолжить голосование, отмечает издание.

В 2022 году к этим странам в ООН отнесли Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали.

В июне 2021 году Иран и ЦАР потеряли право голоса в Генассамблее ООН также из-за неуплаченной задолженности.

В январе 2020 года из-за неуплаты членских взносов ООН лишил права голоса семь стран — Венесуэлу, Ливан, ЦАР, Гамбию, Лесото, Йемен и Тонго.