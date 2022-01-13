Последнее обновление: 13.01.2022 13:26

Страны Балтии просят НАТО увеличить численность войск на их территории

Латвия, Литва и Эстония просят НАТО увеличить численность войск Североатлантического альянса, размещенных на их территории, и ведут соответствующие переговоры, заявила агентству Reuters в среду, 12 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она не назвала подробности этого диалога, но назвала возможную переброску натовских дополнительных сил в страны Балтии мерой сдерживания России.

В свою очередь один из дипломатов альянса, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что просьба балтийских государств может быть рассмотрена на встрече министров обороны НАТО в середине февраля, передает DW.

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