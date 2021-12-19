НАТО обсуждает возможность усиления сил в Румынии и Болгарии

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс во время недавней видеоконференции с главами оборонных ведомств стран-союзников предложил расширить присутствие в Румынии и Болгарии в ответ на действия России, стянувшей войска к границе с Украиной.

Об этом пишет Der Spiegel, со ссылкой на дипломатические источники в НАТО, передает DW.

Североатлантический альянс должен разместить в обеих странах контингенты численностью более 1,5 тысячи человек, как это было ранее сделано в балтийских государствах и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence, предложил американский генерал. По его словам, военнослужащие НАТО будут проводить подготовку местных армий и укрепят их в случае чрезвычайной ситуации.

Уолтерс подчеркнул, что расширение присутствия в Болгарии и Румынии не являлось бы провокацией, а обеспечивало бы безопасность стран-союзников. Предложение обсудят на следующей встрече министров обороны государств альянса. В случае их одобрения окончательное решение будет принято на саммите в Мадриде в конце июня, указывается далее. Официального подтверждения данной информации со стороны НАТО не поступало.

Der Spiegel напоминает, что миссия НАТО в странах Балтии действует с 2017 года. Тем самым альянс отреагировал на аннексию Крыма Россией. По данным НАТО, это крупнейшее увеличение контингента после окончания холодной войны.