Польша смягчила антиковидные требования для въезда в страну, разрешив сдачу ПЦР-теста в течение 3-х часов после пересечения границы, сообщил сегодня представитель министра здравоохранения Войцех Андрусевич.

Как сообщалось, с 15 декабря для въезда в Польшу из стран вне Шенгенской зоны необходимо было предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем за 24 часа до въезда.

Андрусевич признал, что выполнить это требование не так уж и просто, плюс в некоторых странах надежность результатов тестов сомнительна. Сейчас, авиапассажиры могут сделать тест прямо в аэропорту, еще до пересечения границы с Польшей. Но здесь тоже есть проблема — длинные очереди на тесты и толпы.

В этой связи, власти Польши разрешили въезд в страну при условии обязательно сдачи теста в течение трех часов после пересечения границы.

Кроме того, власти Польши освободили от обязанности тестирования сотрудников транспортной отрасли. Освобождение распространяется на водителей грузовиков, которые регулярно пересекают восточную границу в рамках своей работы, а также на сотрудников авиакомпании LOT, которые работают на самолетах и возвращаются из-за пределов Шенгенской зоны.