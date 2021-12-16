Вооруженные люди ворвались в здание правительства Ливии в преддверии выборов

Вооруженные люди захватили здание ливийского правительства в Триполи, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, председателя и членов президентского совета страны эвакуировали в безопасное место после получения информации о готовящихся нападениях боевиков на их дома. Источники телеканала рассказали о мобилизации вооруженных формирований на западе страны, передает РБК.

Телеканал Al Arabiya пишет, что вооруженные люди окружили здание, но не врывались в него.

В стране 24 декабря пройдут первые в истории выборы президента в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управление. До октября прошлого года в стране существовало двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем и временное правительство при поддержке главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

В октябре 2020 года представители ПНС и ЛНА договорились в Женеве о прекращении огня. В феврале на Форуме ливийского политического диалога были избраны президентский совет и единое правительство. Хафтар временно покинул пост главнокомандующего ЛНА для участия в выборах президента в декабре.

В мае группа вооруженных людей атаковала отель в Триполи, где находилась штаб-квартира президентского совета. Его глава Мухаммед аль-Менфи успел покинуть здание через черный вход. Источники Al Arabiya отмечали, что за нападением могли стоять вооруженные формирования Западного региона, которые участвовали в операции «Вулкан гнева» против ЛНА, о проведении которой объявил Саррадж.