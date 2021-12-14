Последнее обновление: 14.12.2021 10:58

В США сотни жертв сексуального насилия в спорте получат 380 млн долларов компенсаций

Сотни жертв осужденного за сексуальные домогательства бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара получат компенсацию в размере около 380 миллионов долларов.

О соответствующем решении суда по делам о банкротстве в Индианаполисе Федерация гимнастики США сообщила в понедельник, 13 декабря, указав, что пострадавшие достигли соглашения с самой федерацией, Олимпийским и Паралимпийским комитетами США и их страховщиками.

"Федерация гимнастики США глубоко сожалеет о травме и боли, которую испытали жертвы в результате действий и бездействия этой организации", - заявила глава федерации Ли Ли Ленг.

58-летний Нассар отбывает де-факто пожизненное заключение за многочисленные случаи сексуального домогательства и насилия по отношению к несовершеннолетним членам сборной США по спортивной гимнастике. С обвинениями в сексуальном насилии в адрес Нассара выступили сотни спортсменок, включая олимпийских чемпионок по гимнастике Симону Байлз, Александру Райсман и Маккейлу Марони. В январе 2018 года он был приговорен к тюремному сроку до 175 лет.

Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств. Ранее он был приговорен к 60 годам заключения за хранение детской порнографии.



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