Последнее обновление: 12.12.2021 14:10

Глава МИД Великобритании призвала отказаться от российского газа

Европе необходимо снизить зависимость от российских энергоносителей, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

«Нам абсолютно необходимо снизить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии снижения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от злонамеренных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания», — сказала Трасс.

Глава МИД Великобритании также сообщила, что страна помогает Украине обрести «энергетическую устойчивость», чтобы украинцы не зависели от поставок российских энергоносителей. По мнению Трасс, если Россия решит вторгнуться на Украину, проблемой может стать газопровод «Северный поток-2».

Трасс заявила, что Великобритания и ее союзники «должны удерживать Россию от такого курса действий». Глава британского МИДа сообщила, что собирается обсуждать это на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле. Там она собирается показать, что вторжение России на Украину будет «стратегической ошибкой». По мнению Трасс, большая семерка «будет абсолютно решительно противостоять агрессии <...> в отношении Украины».

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