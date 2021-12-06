Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге в понедельник нового канцлера республики Карла Нехаммера.

Он сменил на этом посту Александера Шалленберга, который снова возглавит МИД страны. Церемония состоялась в администрации главы государства во дворце Хофбург, передает ТАСС.

Экс-глава МВД Нехаммер 3 декабря после отставки Себастьяна Курца был назначен председателем правящей Австрийской народной партии, которая вместе с "Зелеными" образует правительственную коалицию, и поэтому теперь возглавил правительство Австрии.

Нехаммер стал шестым канцлером страны за президентский срок Ван дер Беллена с 2017 года. За это время канцлером с 2017 по 2019 год был Курц, из-за внутриполитической нестабильности правительство временно в течение нескольких дней летом 2019 года возглавлял Хартвиг Лёгер, первой женщиной канцлером полгода с лета 2019 года до января 2020 года была Бригитте Бирляйн, затем по итогам досрочных парламентских выборов на пост канцлера снова пришел Курц с января 2020 по октябрь 2021 года, 11 октября его почти на два месяца сменил Шалленберг.

Вместе с Нехаммером по его предложению к присяге приведены три новых министра и одна статс-секретарь. МИД вновь возглавил Шалленберг, министерство финансов вместо Гернота Блюмеля возглавил экс-статс-секретарь Минтранса Магнус Бруннер, МВД - бывший второй председатель парламента Нижней Австрии Герхард Карнер, министром образования, науки и исследований вместо Хайнца Фасмана стал ректор Университета Граца Мартин Полашек. Статс-секретарем по делам молодежи в ведомстве канцлера стала 26-летняя Клаудия Плакольм.