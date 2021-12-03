В мире число заражений коронавирусом превысило 264,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 264497702 (+741258 сутки) по данным Worldometer на 9:56 3 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5250270 (+8146) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 20745442 (+283755) человека, из них 86991 (-132) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 238501990 (+449357) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49716825 (+132822) случаями заражения, Индия – 34615757 (+9216), Бразилия – 22118782 (+12910), Великобритания – 10329074 (+53945) и Россия – 9703107 (+33389). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 132822, Германия – 73486, Великобритания – 53945, Франция – 48416, Россия – 33389. Беларусь (1818) – на 42 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 806398, Бразилия – 615225, Индия – 470115, Мексика – 294428 и Россия – 277640. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1264, Россия – 1221, Украина – 525, Польша – 502, Индия – 391. Беларусь – на 49 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 658328 случаев заражения коронавирусом и 5114 смертей.