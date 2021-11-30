Швеция отказалась от членства в НАТО, отметив, что свобода страны от военных действий и альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

Соответствующее заявление сделала премьер Магдалена Андерссон, сообщает УНН со ссылкой на сайт шведского правительства.

“Свобода от военных действий хорошо служит нашему государству и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО. Швеция не будет пассивной, если случится катастрофа или нападение на другую страну в Северном регионе или в ЕС. И мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если пострадаем мы сами”, — заявила Андерсон.

Премьер отметила, что Евросоюз является важной ареной внешней политики и безопасности Швеции. А текущее председательство Швеции в ОБСЕ дает ей возможность защитить порядок европейской безопасности.

При этом, Андерсон отметила, что Швеция будет укреплять свое сотрудничество в сфере обороны в партнерстве с НАТО, а также с такими странами, как Финляндия и США.

Премьер-министр также заявила, что на данном этапе разрабатывается обновленная стратегия национальной безопасности Швеции.