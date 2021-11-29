Последнее обновление: 29.11.2021 17:35

Япония запретит въезд иностранцам из-за омикрон-штамма

Правительство Японии со вторника, 30 ноября, введет на месяц запрет на въезд иностранцев из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса

Об этом сообщил японский премьер Фумио Кисида, передает РБК.

«Это временная мера, пока информация о варианте «омикрон» не прояснится», — сказал Кисида. По его словам, правительство закрывает страну, «чтобы избежать наихудшего сценария».

По информации издания The Japan Times, запрет на въезд не коснется возвращающихся в страну граждан Японии. Но те из них, кто был в странах, где обнаружен омикрон-штамм коронавируса, будут обязаны соблюдать карантин от трех до десяти дней.

В стране лишь недавно — с 8 ноября — ослабили ограничения на въезд иностранцев. В Японию разрешили въезд бизнесменам, студентам и стажерам технических специальностей при условии, что принимающая организация возьмет на себя ответственность за отслеживание их передвижений.

26 ноября Япония усилила контроль за прибывающими из ЮАР и пяти других африканских стран, а также ввела карантин для приезжающих оттуда японцев и иностранцев.



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