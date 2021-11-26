Президент Чехии попал в больницу с ковидом

Президент Чехии, 77-летний Милош Земан доставили в Центральный военный госпиталь Праги в связи с положительным тестом на коронавирус всего через несколько часов после выписки из больницы, где он проходил шестинедельное лечение от хронического заболевания.

Как передало в четверг, 25 ноября, агентство Reuters, вирус был выявлен в результате анализа, который Земан сдал в своей загородной резиденции в местечке Ланы.

Президента попросили сделать тест после контакта с одним из заболевших сотрудников резиденции. Лечащий врач Земана - Мирослав Заворал - сообщил, что глава государства пройдет терапию моноклональными антителами. По данным местных СМИ, у него пока нет никаких симптомов.

Госпитализация означает, что Земан пока не сможет назначить лидера новой консервативной коалиции Петра Фиалу премьер-министром. Ранее предполагалось, что это будет сделано 26 ноября. Все мероприятия в рамках президентской программы отменены на период его лечения от COVID-19, говорится в заявлении канцелярии.

Между тем в ночь на 26 ноября в Чехии на 30 дней вводится режим ЧП в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Мера в дальнейшем позволит властям принимать ограничения, к примеру, на перемещения и собрания, передает DW.

Кроме того, с вечера 26 ноября рестораны, бары, клубы и дискотеки начнут закрываться в 22.00 по местному времени (00.00 мск). Вводится запрет на работу рождественских базаров, а также на употребление алкоголя на улицах.