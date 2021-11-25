Конституционный суд Польши отменил постановление Европейского суда по правам человека

Ряд положений Европейской конвенции по правам человека несовместимы с конституцией Польши, сообщил замминистра юстиции Польши Себастьян Калета со ссылкой на решение Конституционного суда страны.

"Конституционный суд отменяет постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), нарушающее нашу систему права», - сообщил Калета, передает DW.

Министерство юстиции Польши передало дело в КС после того, как в мае ЕСПЧ осудил Польшу за, по мнению Брюсселя, несоответствующее нормам назначение конституционного судьи. Критики обвиняют правительство в Варшаве в подрыве независимости судебной власти и нарушении принципа разделения властей. Польша настаивает, что ЕСПЧ не имеет права проверять законность выбора судей КС.

Брюссель требует от Варшавы прояснить ситуацию с соблюдением законодательства ЕС. Еврокомиссия ранее подверглась активной критике со стороны депутатов Европейского парламента, активистов и противников властей в Варшаве за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения этой страны средств из фондов ЕС. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью применить этот инструмент.

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требовали привести эту систему в соответствие стандартам ЕС.