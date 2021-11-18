Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию с мигрантами на белорусской границе

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду провела телефонный разговор с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Интерфакс.

"Темой разговора было тесное германо-польское согласование вопросов в связи с тревожной ситуацией на границе между Беларусью и Европейским союзом", - сообщил Зайберт.

По его словам, канцлер сказала, что Германия солидарна по этой тематике с Польшей.

Ранее в среду Меркель провела разговор с Лукашенко, она обсуждала с ним ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Польши.